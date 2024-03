Lexus, nuova versione RZ a trazione anteriore

ROMA (ITALPRESS) – Lexus offre una possibilità di scelta più ampia per RZ, introducendo una versione a trazione anteriore. Questo crea un nuovo punto di accesso alla gamma RZ, con un prezzo più basso ma senza sacrificare le caratteristiche che definiscono il primo veicolo elettrico progettato da Lexus.

I clienti troveranno la stessa maestria artigianale e la stessa ospitalità Omotenashi, a garantire che vengano appagati i sensi e le aspettative di chi sale a bordo mentre il guidatore potrà godere della Lexus Driving Signature, che offre fiducia, comfort e controllo assoluti in ogni viaggio. Il gruppo propulsore elettrico rimane lo stesso, senza l’eAxle posteriore e l’inverter utilizzati nelle versioni AWD. Con una conseguente riduzione del peso a vuoto della vettura, RZ Full Electric offre un’autonomia maggiore. La percorrenza ufficiale nel ciclo combinato WLTP arriva a 480 km con i cerchi da 18 pollici; con i cerchi da 20 pollici, il valore scende a 419 km. Le rispettive autonomie per l’AWD sono di 440 km e 395 km. Il motore elettrico e la batteria agli ioni di litio producono una potenza massima di 204 CV/150kW, con una coppia massima di 266 Nm disponibile da 0 giri/min. Questo garantisce un’accelerazione rapida, con uno scatto da 0 a 100 km/h in otto secondi. La commercializzazione dei nuovi modelli FWD in Italia è prevista nella seconda metà del 2024.

