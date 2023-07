Lexus NX si aggiudica premio “Auto Express New Car”

ROMA (ITALPRESS) – Lexus NX ha confermato il primato come “Mid-size Premium Suv of the Year” aggiudicandosi l’Auto Express New Car Awards in Gran Bretagna per il secondo anno consecutivo.

Annunciato durante la premiazione a Londra, il premio conferma lo status di leader di NX in uno dei segmenti di mercato premium più competitivi. Steve Fowler, Auto Express Editor-in-Chief, ha dichiarato: “L’ultima generazione di NX è una delle migliori Lexus mai guidate. Tutti i tratti distintivi di Lexus sono presenti: è progettato e costruito in modo brillante e dotata di una garanzia fino a 10 anni. Quest’ultimo modello esalta il piacere di guida e risponde alle esigenze dei clienti che acquistano grandi Suv, in termini di efficienza”.

La seconda generazione di NX, lanciata nel 2022, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nel design Lexus, nei propulsori elettrificati e nelle tecnologie avanzate. La gamma comprende sia il Premium Hybrid NX 350h che il Plug-in Hybrid NX 450h+. Il Plug-in Lexus eccelle rispetto ai sistemi della concorrenza mantenendo un’elevata efficienza quando la carica della batteria è in esaurimento; a differenza dei competitor, che utilizzano di default il loro motore a combustione, l’NX 450h+ passa automaticamente al funzionamento ibrido quando necessario.

NX si distingue, inoltre, per il design human-centred di Lexus, per l’ospitalità Omotenashi, un concetto che comprende sia l’ospitalità che l’attenzione per il prossimo, e l’artigianato Takumi, un’antica parola giapponese che esprime la tradizione e la maestria artigianale.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Lexus-