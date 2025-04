Lexus presenta a Shanghai la nuova ES

ROMA (ITALPRESS) – Debutta in anteprima mondiale la nuovissima Lexus ES, anticipando l’arrivo, entro l’anno, dell’ottava generazione della berlina di lusso. Lo sviluppo è partito dal concetto di Esperienza Elegante & Elettrificata, il tutto in chiave berlina, introducendo nuove tecnologie e comfort avanzato, connettività e sicurezza, per confermare ed enfatizzare la nota reputazione a livello globale del modello.

L’obiettivo è stato quello di rendere la nuova ES un’esperienza appagante per tutti gli occupanti: connettività avanzata, piacere di guida e una costante sensazione di controllo per il guidatore, uniti a un comfort da prima classe per tutti. I tradizionali punti di forza della ES – qualità di marcia, comfort e silenziosità – sono stati ulteriormente perfezionati e portati ad un livello superiore.

Le specifiche riportate si riferiscono esclusivamente alla gamma ES riservata ai clienti europei, comprendendo la gamma, i dati prestazionali indicativi e le principali caratteristiche di equipaggiamenti. La nuovissima ES è stata concepita per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei clienti di oggi.

L’approccio Lexus del ‘Making Luxury Personal’ è al centro della strategia del brand, con l’obiettivo di stare al passo con l’evoluzione dei valori delle persone e offrire esperienze autentiche e significative.

Questo si traduce anche nell’impegno verso la neutralità carbonica, proponendo soluzioni tecnologiche diversificate per ridurre l’impatto ambientale. La nuova ES ne è un chiaro esempio: una gamma ampliata che include motorizzazioni Full Hybrid e Full Electric, con diverse opzioni di potenza e la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale. Per assicurare la promessa del brand “Making Luxury Personal”, il nuovo modello Lexus si fonda su tre pilastri: Elettrificazione, Intelligenza e Diversificazione, qualità fondamentali per la nuova ES.

Il primo – Elettrificazione – prevede la disponibilità per la prima volta in assoluto della tecnologia elettrica a batteria per la berlina Lexus. Sul fronte della Intelligenza tecnologica, il modello adotta soluzioni innovative come i nuovi comandi ‘Hidden Tech’, introdotti per la prima volta da Lexus grazie alla piattaforma software Arene, oltre ai più avanzati sistemi di infotainment e sicurezza attiva.

Infine, con la Diversificazione della sua gamma, Lexus sta creando prodotti in grado di soddisfare molteplici esigenze; la ES, pur rimanendo una berlina dallo stile classico, si distingue per carattere, design e prestazioni, conquistando clienti sia nel settore privato che in quello business.

La ES è una “vera Lexus”, presente nella gamma sin dal lancio del marchio nel 1989. Nell’ultima versione, rafforza la sua consolidata heritage di lusso e raffinatezza, aumentando al contempo le opzioni per i clienti in termini di motorizzazioni elettrificate, in linea con la visione Lexus Electrified e la strategia multi-path verso la neutralità carbonica, grazie anche alla nuova motorizzazione Full Electric.

Pur essendo un modello chiave per Lexus in Nord America e in Asia da oltre tre decenni, l’arrivo della ES in Europa è stato più recente. E’ stata lanciata nei mercati dell’Europa orientale con la sesta generazione nel 2010, e nell’Europa occidentale con l’attuale modello nel 2018.

Sebbene la nuovissima ES sia complessivamente più grande rispetto alla precedente versione, il design Clean x Tech conferisce un aspetto elegante e aerodinamico, sia all’esterno che all’interno. Gli investimenti fatti in termini di comfort, raffinatezza e lusso avvicinano la ES alla qualità, alla spaziosità e alle specifiche tipiche dei modelli di segmento F. Allo stesso tempo, le sue prestazioni e la sua maneggevolezza, sia nelle versioni ibride che elettriche, garantiscono i livelli elevati di comfort, sicurezza e controllo che definiscono la Lexus Driving Signature.

Il programma di sviluppo si è svolto presso il centro tecnico Shimoyama di Lexus in Giappone, dove i team di pianificazione, design, ingegneria e test hanno potuto collaborare sotto lo stesso tetto per provare e perfezionare progressivamente la vettura. Dopo la sua anteprima mondiale oggi al Salone Auto di Shanghai in Cina, la nuovissima ES sarà lanciata anche in Europa, con l’inizio delle vendite previsto nel primo trimestre del 2026. I dettagli delle specifiche locali saranno annunciati successivamente.

– Foto Ufficio stampa Toyota Motor Italia –

(ITALPRESS).