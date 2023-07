Lexus presenta le “Luxury Location” dell’estate

ROMA (ITALPRESS) – Questa estate Lexus accoglierà i propri ospiti nelle più famose destinazioni della Costa Smeralda, in Sardegna. Lexus sarà, infatti, presente a Porto Rotondo presso il rinomato Country Club, nel gotha del turismo nautico internazionale la Marina e al leggendario Tartarughino Beach Club. Mentre a Porto Cervo l’appuntamento è nella lussuosa location di design JustMe e nell’esclusivo borgo di Poltu Quatu. In pieno spirito Omotenashi, termine che spiega il concetto giapponese di ospitalità e che descrive la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino, gli ospiti potranno scoprire l’esclusività Lexus nelle 5 meravigliose location. In programma ogni settimana fino alla fine della stagione estiva sono, infatti, previste le serate “Lexus One Night”, in cui gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera incantevole, scopriranno deliziosi menù dedicati e potranno provare un servizio d’eccellenza.

Lexus sarà presente con la propria gamma di prodotti elettrificati, una flotta composta da RX Hybrid Turbo , NX Plug-in Hybrid ed UX Premiun Hybrid per un totale di 15 auto che saranno esposte ed utilizzate come courtesy car per gli ospiti delle Luxury Location. Le serate inaugurali si sono svolte il 13 luglio al Tartarughino Beach Club di Porto Rotondo, il 14 luglio presso JustMe Porto Cervo e Country Porto Rotondo e continueranno fino al termine della stagione estiva. Ancora una volta Lexus invita i propri ospiti a vivere in prima persona la promessa del brand, “Experience Amazing”, cioè vivere sempre nuove ed elettrizzanti esperienze in situazioni uniche ed esclusive.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italiaù

(ITALPRESS).