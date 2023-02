Lexus presenta l’installazione “Shaped by Air” alla Milano Design Week

ROMA (ITALPRESS) – Lexus tornerà quest’anno alla Milano Design Week con una nuova installazione dell’acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. “Shaped by Air” sarà il fulcro della sua presenza alla celebrazione mondiale del design internazionale. L’occasione vedrà anche la presentazione pubblica dei prototipi creati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023. Reddy, fondatrice di Reddymade Architecture and Design, si è ispirata alle curve e alla maestria artigianale della Lexus Electrified Sport coupè. Ha prodotto un’opera d’arte elegante e leggera che esprime la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza del design che sono fondamentali per l’ethos del brand Lexus. “Shaped by Air” celebra l’impegno condiviso dei collaboratori per un design incentrato sull’uomo, a emissioni zero e realizzato in modo impeccabile. La presentazione a Milano segue l’anteprima all’Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami), durante la Miami Art and Design Week 2022.

Reddy ha reimmaginato la sua installazione specificamente per il contesto della sua esposizione al Superstudio di Milano dal 17 al 23 aprile. L’opera presenta un’interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, modellata dalla luce e con forme di foglie verdi vibranti che suggeriscono il movimento attraverso la natura. Per la presentazione milanese, queste forme saranno sospese al soffitto come una scultura, richiamando le forme del design del veicolo e i ritagli di Henri Matisse.

