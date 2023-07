Lexus presenta LM, il monovolume di lusso

ROMA (ITALPRESS) – Lexus LM è un tipo di veicolo completamente nuovo per Lexus in Europa, che offre il lusso di una limousine nel formato di uno spazioso minivan.

Questo “Luxury Mover” è il quarto modello del Lexus Next Chapter, dopo il successo dell’introduzione dei nuovi SUV NX, RX e RZ Full Electric. E’ l’ultima tappa di un rinnovamento completo della gamma di prodotti che comprende nuove piattaforme, nuovi propulsori e tecnologie innovative.

Come indica la declinazione “L”, LM è un modello di punta di Lexus, insieme alla berlina LS, alla coupè e alla convertible LC e al SUV compatto LBX appena presentato.

Lo sviluppo di LM, come per tutti i nuovi modelli Lexus, è stato interamente incentrato sulle persone.

L’attenzione principale è stata rivolta al comfort e al benessere dei passeggeri, con un abitacolo che porta l’ospitalità Omotenashi di Lexus a un livello senza precedenti. Ogni dettaglio è stato progettato per far sentire i passeggeri completamente a casa e perfettamente a loro agio, sia che vogliano rilassarsi oppure lavorare mentre sono in viaggio.

I sedili sono progettati per garantire un sostegno e un comfort perfetti; l’ambiente dell’abitacolo è controllato con precisione per quanto riguarda la temperatura, la qualità dell’aria e l’illuminazione; l’accesso alla connettività e all’intrattenimento è facile e intuitivo grazie anche a un monitor HD widescreen da 48 pollici e al sistema audio di riferimento Mark Levinson 3D Surround Sound, realizzato su misura.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida, il guidatore gode di un dialogo naturale con la vettura e del costante comfort, controllo e sicurezza della Lexus Driving Signature, grazie all’elevata rigidità e al baricentro basso offerti dalla piattaforma globale GA-K di Lexus. Per la vita a bordo, l’applicazione della maestria artigianale e delle tecnologie avanzate sono fedeli alla visione Omotenashi del brand, che consiste nel “Making Luxury Personal”.

L’aggiunta di LM alla gamma contribuisce a realizzare l’obiettivo di Lexus di offrire prodotti maggiormente diversificati tali da soddisfare una più ampia gamma di esigenze e stili di vita dei clienti.

Il nuovo LM sarà disponibile sui mercati europei a partire dall’autunno 2023.

L’obiettivo di Lexus era quello di creare un abitacolo di prima classe, confortevole come un salotto e dotato di tutta la comodità di un ufficio mobile, una doppia personalità che non ha eguali in nessun altro veicolo sul mercato. Si tratta di uno spazio in cui i passeggeri possono godere di un completo relax e lavorare allo stesso tempo.

Per sviluppare il concept di LM, Lexus ha condotto ricerche con i produttori di jet privati e con i clienti altospendenti. I risultati hanno confermato che i clienti percepiscono il massimo livello di lusso quando l’ambiente circostante li fa sentire completamente rilassati, sia fisicamente che mentalmente. Questa qualità è considerata ancora più importante dell’accesso a tecnologie e funzioni avanzate.

Lexus ha applicato queste conoscenze per progettare un veicolo in cui gli occupanti si sentano completamente rilassati, con un comfort personalizzato e senza stress. E’ il principio dell’ospitalità Lexus Omotenashi, che consiste nel far sentire le persone accolte e curate come se fossero ospiti della propria casa. Ciò include la semplificazione dell’interazione con le tecnologie di bordo, un aspetto importante per le persone che conducono una vita frenetica.

Ad esempio, basta un solo pulsante per regolare il clima dell’abitacolo, l’illuminazione e i sedili in base alle preferenze personali dell’utente. Rendendo il lusso personale, Lexus arricchisce il tempo trascorso in viaggio.

In tutto l’ambiente, l’allestimento e le finiture riflettono gli standard artigianali Takumi di Lexus, rendendo LM davvero degna dello status di limousine.

Due versioni disponibili, con 4 o 7 posti.

Nel modello a sette posti, la fila centrale di sedili VIP è prioritaria in termini di spazio e funzioni accessibili, mentre la terza fila aggiuntiva è dotata di tre sedili ribaltabili che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico.

