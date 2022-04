Lexus presenta RZ 450e, il nuovo Suv full electric

ROMA (ITALPRESS) – RZ 450e è un nuovo SUV Full Electric, il primo veicolo elettrico Lexus ad essere sviluppato da zero. Non è una vettura che adotta semplicemente l’energia elettrica della batteria al posto di un motore convenzionale; va molto oltre e concretizza l’enorme potenziale delle nuove tecnologie che migliorano le prestazioni e il piacere di guida, fedeli alla filosofia Lexus Electrified. “La nostra visione è quella di utilizzare la tecnologia di elettrificazione come mezzo per migliorare le prestazioni di base del veicolo, in modo da poter continuare a perseguire il piacere di guida per tutte le generazioni future” spiega L’ingegnere capo Takashi Watanabe.

Prima di tutto, RZ è una Lexus, e mantiene tutte le caratteristiche di performance e artigianalità associate al Brand. L’azienda ha sfruttato la sua grande esperienza nell’elettrificazione dei veicoli per offrire i vantaggi di un BEV con la raffinatezza essenziale e l’esperienza di guida che sono uniche per il marchio. Questo è testimoniato, per esempio, da una trasmissione avanzata con sterzo opzionale by-wire con un nuovo volante One Motion Grip a cloche ed e-Axles anteriore e posteriore che lavorano in combinazione con il nuovo controllo di coppia a trazione integrale Direct4 di Lexus.

Le basi dell’handling e della reattività sono assicurate da una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, che vanta un’eccellente rigidità strutturale, un baricentro basso e un passo generoso. Una potente batteria agli ioni di litio è completamente integrata nel telaio, sotto il pianale dell’abitacolo, e la sua qualità è accuratamente controllata per garantire il mantenimento delle prestazioni nel tempo. La piattaforma e l’impostazione full electric anche nuove libertà nel design. L’esterno reinterpreta la forma caratteristica della clessidra Lexus nella carrozzeria del veicolo, mentre l’interno è uno spazio leggero e aperto che è allo stesso tempo semplice e lussuoso, esprimendo l’ospitalità Omotenashi Lexus e la maestria Takumi.

Con le sue prestazioni a zero emissioni, RZ aiuterà Lexus nel suo progresso verso la neutralità carbonica e una società di mobilità sostenibile. Qui l’attenzione non è solo alle prestazioni dell’auto sulla strada, ma abbraccia il suo intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei componenti, alla produzione e al ciclo di utilizzo, fino all’eventuale smaltimento. Nello stabilimento Lexus di Motomachi, il centro di produzione RZ, sono già stati adottati nuovi metodi nei processi, fasi che generalmente producono le maggiori emissioni.

RZ è il prossimo passo di Lexus per diventare un brand 100% BEV in Europa occidentale e centrale entro il 2030. Il nuovo modello sarà prenotabile dai clienti europei a partire dal 20 aprile, in vista delle prime consegne del veicolo dalla fine del 2022.

In Italia i clienti potranno registrare il proprio interesse accedendo al sito lexus.it. Lasciando un versamento di 300 euro si avrà la possibilità di prenotare la vettura senza vincoli e ricevere una Card di ricarica con 1.000 euro di credito da utilizzare presso tutte le stazioni di ricarica pubblica.

– foto ufficio stampa Toyota Motor Italy –

