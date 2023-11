Lexus RZ si aggiudica premio “Green Car of the Year” in Francia

ROMA (ITALPRESS) – Lexus RZ Full Electric si è aggiudicato il Gold Award nella classifica “Green Car of the Year” al Grand Prix Auto Moto 2023 in Francia. I giudici ed il team editoriale della rivista Auto Moto, hanno riconosciuto RZ come “la migliore auto a emissioni zero dell’anno”. I criteri di giudizio comprendevano i costi di acquisto e di gestione, la praticità e il piacere di guida. Il premio è stato consegnato a Martin Millot, responsabile del reparto marketing di Lexus Francia, durante una cerimonia tenutasi a Parigi ad ottobre. Lexus RZ Full Electric è il primo modello Lexus sviluppato specificamente come veicolo completamente elettrico. Il suo obiettivo è fornire non solo una guida senza emissioni, ma anche sfruttare il pieno potenziale dei veicoli elettrici per reinventare l’esperienza di guida, in linea con la filosofia Lexus Electrified.

RZ è anche il primo modello a beneficiare dei nuovi e-Axles compatti di Lexus. Questi funzionano, all’anteriore e al posteriore, in combinazione con il nuovo sistema di trazione integrale intelligente DIRECT4. Questa tecnologia esclusiva di Lexus regola automaticamente la distribuzione della forza motrice tra anteriore e posteriore in risposta alle condizioni di guida, migliorando anche l’efficienza energetica. Oltre ai vantaggi del DIRECT4, la piattaforma EV dedicata di RZ offre una manovrabilità e una reattività ottimali grazie all’eccellente rigidità, al baricentro basso e al passo lungo. Una potente batteria agli ioni di litio è integrata nel telaio sotto il pianale dell’abitacolo.

Il propulsore Full Electric e la piattaforma dedicata di RZ consentono nuove libertà di progettazione. Il veicolo si distingue dai competitor per il suo design unico, mentre l’interno è uno spazio luminoso e ampio, semplice e lussuoso al tempo stesso, che esprime l’ospitalità Omotenashi di Lexus e la maestria artigianale Takumi.

