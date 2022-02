Lexus svela le nuove immagini della prossima sportiva elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha rilasciato una galleria di nuove immagini e animazioni della sua prossima generazione di auto sportiva elettrica a batteria. Il modello è stato svelato per la prima volta il 14 dicembre 2021, durante l’evento veicoli elettrici a batteria (BEV) tenuto da Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation e Lexus Brand Holder. Il nuovo modello sportivo farà parte di una gamma completa di BEV che Lexus lancerà entro il 2030 sotto la vision e del marchio Lexus Electrified.

Attraverso Lexus Electrified, l’azienda mira a sfruttare appieno il potenziale dell’elettrificazione per aumentare il piacere di guida per tutti i suoi clienti. Assicurerà anche i benefici caratteristici della guida Lexus, un’esperienza al volante unica basata sulle risposte lineari del veicolo, coerentemente alle intenzioni del conducente, con la connessione senza soluzione di continuità della decelerazione, dello sterzo e dell’accelerazione. Con le proporzioni audaci e l’altezza ridotta richiesta per un’auto sportiva ad alte prestazioni, il nuovo modello simboleggia il futuro del marchio Lexus e fa rivivere lo spirito dell’iconica Lexus LFA. L’accelerazione da 0-100 km/h in poco più di due secondi e l’autonomia supererà i 700 km, grazie al possibile utilizzo di batterie allo stato solido.

Attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici, Lexus si evolverà in un marchio in grado di offrire una gamma di esperienze di guida, sfruttando le sue capacità uniche di sviluppo delle prestazioni, e affinando le sue capacità di realizzare prodotti che sono sempre più personalizzati nelle loro prestazioni, qualità e fascino.

(ITALPRESS).