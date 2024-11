Lezioni di creatività contemporanea, in cattedra l’architetto e designer Piero Lissoni

Prosegue con l’architetto e designer Piero Lissoni il ciclo di Lezioni di Creatività Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. “Lezioni americane” è il titolo dell’intervento di Piero Lissoni: il designer è tra i più influenti e prestigiosi nomi della progettazione internazionale, il suo stile elegante e pulito ha fatto scuola e sono molti i progetti iconici che portano la sua firma. Ambasciatore del gusto e della cultura del progetto italiano nel mondo, racconterà il suo personale approccio alla creatività contemporanea.

Piero Lissoni è architetto, designer e art director ed è riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo. Da oltre trent’anni sviluppa progetti internazionali di architettura, interior, product design e graphic design. Piero Lissoni è inoltre direttore creativo di Alpi, B&B Italia, Boffi, Living Divani, Lema, Lualdi, Porro e Sanlorenzo. Tra i progetti di architettura e interni più importanti si segnalano il Dorothea Hotel a Budapest (2023), l’hotel AKA Nomad a New York, Shangri – La Shougang Park a Pechino (2021) realizzato per le Olimpiadi invernali del 2022, The Ritz-Carlton Residences a Miami Beach (2020), Grand Park Hotel a Rovigno in Croazia (2019), il restyling dello storico locale Camparino in Galleria a Milano (2019), The Middle House del gruppo Swire Hotel a Shanghai (2018), i progetti residenziali One Paraiso e Grand Paraiso a Miami (2018), The Oberoi Al Zorah Beach Resort Ajman negli Emirati Arabi (2017), gli interni di una serie di yacht per Sanlorenzo, Conservatorium Hotel ad Amsterdam (2012), la ristrutturazione dello storico Teatro Nazionale a Milano (2009), oltre agli headquarters di aziende come Boffi, Glas Italia, Fantini, Living Divani e i cantieri navali di Sanlorenzo di La Spezia e Ameglia. Piero Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Compasso d’Oro alla Carriera, due Compasso d’Oro ADI, il Good Design Award, il Red Dot Award.

Le Lezioni di Creatività Contemporanea proseguiranno il 1° e il 9 dicembre con l’artista e scultore Edoardo Tresoldi e, a chiudere, l’architetto Santiago Calatrava.