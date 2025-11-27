Lezioni di Creatività Contemporanea, ultimo appuntamento con Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato

La rassegna Lezioni di Creatività Contemporanea arriva al suo ultimo incontro domenica 30 novembre 2025, alle 19.30. Nata dalla collaborazione tra la direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, la Fondazione De Sanctis e la Fondazione Musica per Roma, chiude il ciclo dei cinque appuntamenti con un protagonista del design del gioiello: Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato.

Un dialogo sulla visione creativa

Sul palco dell’Auditorium, Castaldo dialogherà con Angelo Piero Cappello, direttore generale Creatività contemporanea del Mic, condividendo con il pubblico la sua visione, il suo percorso e il modo in cui moda, design e artigianato si intrecciano nel suo lavoro.

L’appuntamento segue il successo della seconda edizione delle lezioni. «La mescolanza di segni e generi espressivi crea un dialogo aperto con il pubblico, abbattendo le barriere», sottolinea Cappello. «L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alla complessità della creatività contemporanea».

Sulla stessa linea Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione De Sanctis: «Ciascuno dei protagonisti condivide un percorso irripetibile, idee e strumenti». Raffaele Ranucci, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, evidenzia poi il focus sulle nuove generazioni: «In Auditorium possono ritrovare gli artisti preferiti e avvicinarsi ai linguaggi del contemporaneo».

Vent’anni di innovazione nel gioiello

Castaldo celebra quest’anno vent’anni in Pomellato, la maison milanese conosciuta per il suo linguaggio elegante, sensuale e innovativo. Arrivato nel team creativo nel 2002 e nominato direttore creativo nel 2015, ha contribuito a definire l’identità contemporanea del brand, ispirandosi all’energia e alla bellezza della città che ha scelto come casa: Milano.

Per Castaldo, i gioielli Pomellato incarnano «la ricerca continua della bellezza che caratterizza Milano: un luogo dove eleganza ed eccellenza artigianale si incontrano, dove libertà creativa e maestria si fondono in creazioni realizzate con passione e dedizione».

Le radici toscane e la formazione

Nato e cresciuto in Toscana, Castaldo si è formato tra arti visive e architettura: prima la scuola d’arte di Lucca, poi l’università a Firenze. Il trasferimento a Milano ha segnato una svolta definitiva: qui ha studiato fashion design all’Istituto Marangoni e ha lavorato per 15 anni nella moda, collaborando con Romeo Gigli e Dolce & Gabbana prima di approdare al mondo del gioiello.

Pomellato, tra artigianato e sostenibilità

Fondata nel 1967, Pomellato è oggi una delle maison italiane di riferimento per design, qualità delle pietre e stile non convenzionale. Ogni gioiello prende forma nelle mani di oltre cento artigiani di Casa Pomellato, dove tradizione orafa e sensibilità contemporanea dialogano senza frizioni.

La maison è anche impegnata nella sostenibilità: ha raggiunto il 100% di approvvigionamento responsabile dell’oro, investe nella tracciabilità delle pietre e collabora con una scuola orafa milanese per trasmettere questo mestiere alle nuove generazioni. Pomellato fa parte del gruppo Kering.