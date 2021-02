Lezioni di Storia sarà in streaming dai teatri italiani: Luigi Mascilli Migliorini parlerà di “Cortés contro Montezuma” l’11 aprile dal Bellini

“La presa del potere” è il titolo dell’edizione 2021 delle Lezioni di Storia. Un nuovo ciclo di appuntamenti che attraverserà l’Italia collegando dieci importanti teatri, ognuno dei quali ospiterà una lezione diversa in un avvicendarsi di racconti, colpi di scena, emozioni. Le lezioni saranno trasmesse interamente online, sempre di domenica, dal 7 marzo al 16 maggio. In questa serie di dieci lezioni si ripercorreranno i momenti decisivi in cui i protagonisti della storia sono arrivati al governo nelle più diverse latitudini, dall’Europa all’America Latina, dal Nord Africa alla Cina. Il 7 marzo l’esordio al Teatro Carcano di Milano con la lezione di Laura Pepe ‘Zeus alla conquista dell’Olimpo’. A Napoli toccherà l’11 aprile, con Luigi Mascilli Migliorini che si immergerà dal Teatro Bellini nell’avventura dello spagnolo che conquistò il Messico spazzando via l’impero azteco: “Cortés contro Montezuma”.