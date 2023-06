L’Hotel Caruso di Ravello alla Rassegna “Storie, storiacce, storielle” di Annamaria Bernardini de Pace

Quanta strada divide il Caruso, a Belmond Hotel della Costiera Amalfitana, e la Villa Romana di Bocca di Magra?

Evidentemente non abbastanza perché un ponte fatto di sapori, eccellenza, condivisione e genuinità porterà il 2 luglio prossimo i piatti dello Chef Armando Aristarco alla tavola dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e dei suoi ospiti.

L’avvocato de Pace è infatti l’ideatrice della Rassegna Letteraria “ Storie, storiacce, storielle” che appunto domenica 2 luglio p.v. vedrà la presentazione del romanzo“ Una famiglia radicale” firmato dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella.

Con il patrocinio della Regione Liguria e la partecipazione di Raffaello Tonon, la serata si preannuncia già come un appuntamento da non perdere: un parterre esclusivo di ospiti assaporerà la filosofia gastronomica dello chef Aristarco in occasione dell’aperitivo che precederà l’evento e si lascerà conquistare dal leggendario profumo degli sfusati amalfitani, vessillo dello chef della struttura cinque stelle lusso, ma anche da tutta la magia che il Caruso evoca in modo spontaneo e congenito. Le storie si accavalleranno e misceleranno, come in una buona ricetta, e gli “ assaggi” andranno condivisi perché in famiglia e a tavola la parola d’ordine è appunto condivisione

La rassegna, apertasi il 30 giugno scorso con Aldo Della Vecchia, autore televisivo, e Davide Steccanella, noto avvocato, proseguirà dopo il 2 luglio con altri nomi importanti: da Antonio Caprarica con il libro “Carlo III il destino della Corona”, a Fabrizio Biggio giorno 8 luglio, reduce dal successo di Viva Rai 2 e Fiorello grazie al libro “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore”.

Si chiude il 9 luglio prossimo con il libro “Segni nell’Acqua” a firma di Silvana Giacobini.

Grande soddisfazione espressa da Alfonso Pacifico, Managing Director dell’Hotel Caruso e Director of Special Projects, per Belmond: “ Il leitmotiv della rassegna è assolutamente congeniale al mondo dell’accoglienza e al nostro modo di fare accoglienza, basato sulla genuinità dell’approccio e sull’attenzione ai dettagli.

La tavola diventa terreno di confronto e uno specchio delle proprie esperienze. D’altronde i sapori sono piccoli capitoli di una storia più grande che si può scrivere soltanto con le dosi giuste, l’equilibrio fra gli ingredienti, l’apporto della tradizione e, ovviamente, tanta passione”.