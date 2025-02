L’IA generativa nel mondo delle imprese e della PA

L’università Luiss rafforza la collaborazione con Fastweb+Vodafone

Roma, 19 feb. (askanews) – L’Università Luiss rafforza la collaborazione con Fastweb+Vodafone nell’ambito della cattedra in “Cybersecurity and Digital transformation”. Lanciata nel novembre 2023, la partnership punta a creare sinergie tra mondo dell’alta formazione, soggetti pubblici e privati per fare ecosistema tra mondo della ricerca, player economici, imprese e pubblica amministrazione. Obiettivo sfruttare i benefici dell’intelligenza artificiale, tenendo conto delle implicazioni etiche, normative e sul mercato del lavoro, per supportare le piccole e medie imprese in questa rivoluzione epocale.Prof. Paolo Spagnoletti, Fastweb+Vodafone Chair, Università Luiss: “L’università, la scienza in generale, nelle scienze sociali in particolare, tende a classificare i fenomeni: osservarli, studiarli sul campo, dare un nome, guidare un po’ anche il dibattito è sicuramente un contributo che serve poi a fare scelte responsabili e consapevoli”.Walter Renna, AD Fastweb+Vodafone: “E’ fondamentale nell’ecosistema anche ricordare la partnership con la Luiss, perchè grazie a questo lavoro congiunto riusciamo non solo a formare le nuove generazioni su temi fondamentali della cybersecurity, ma è anche un momento importante per condividere con tanti stakeholders opinioni diverse, cominciare a diffondere una cultura dell’intelligenza artificiale che sia sana e guardi a un futuro dell’innovazione che sia sostenibile”.Luiss, inoltre, ha recentemente lanciato il Centro di Ricerca AI4Society proprio per studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società ed affrontare con un approccio interdisciplinare sfide e opportunità poste da questa tecnologia.Prof. Paolo Spagnoletti, Fastweb+Vodafone Chair, Università Luiss: “Luiss lavora molto con il mondo delle imprese e questa è un’altra di quelle iniziative che ci permette poi di offrire servizi alle imprese sottoforma di progetti di ricerca e iniziative di terza missione. In particolare la cattedra Fastweb Vodafone in Cybersecurity and Digital Transformation risulterà parte integrante di questo nuovo Centro di ricerca e svilupperà le proprie linee anche avvalendosi di tutto il network che si andrà a costituire”.In un contesto in cui i modelli di intelligenza artificiale generativa sono in continua crescita, l’Italia deve giocare un ruolo centrale nello sviluppo di un ecosistema attorno all’IA e Fastweb+Vodafone è in prima linea per favorire questo percorso.Walter Renna, AD Fastweb+Vodafone: “L’ecosistema oggi si allarga anche alle istituzioni perchè abbiamo firmato una partnership strategica con Cineca con cui creeremo un link diretto con tutte le aziende che fanno innovazione e lavorano all’innovazione con Cineca”.