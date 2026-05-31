L’IA tra potere, coscienza e dignità dell’uomo: Magnifica Humanitas

di Giovanni Di Trapani

Il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale è entrato in una fase nuova. Non riguarda più soltanto correttezza degli algoritmi, protezione dei dati o rischio di discriminazioni automatiche. Dopo l’irruzione dei modelli generativi, l’IA è diventata una questione di potere: chi controlla le infrastrutture del calcolo, chi possiede i dati, chi stabilisce le metriche della verità, chi orienta l’attenzione collettiva. L’etica, oggi, non può restare un catalogo di principi: deve diventare governance, responsabilità verificabile, controllo democratico, educazione critica.

Su questo terreno le riflessioni di padre Paolo Benanti assumono rilievo. Il teologo francescano ha insistito su un punto decisivo: l’intelligenza artificiale non è un utensile neutro, ma una tecnologia che riceve fini, ottimizza mezzi e incide sui rapporti sociali. La sua “algoretica” non mira a frenare l’innovazione, ma a iscriverla dentro valori condivisi. La domanda non è se l’IA debba entrare nella società, perché vi è già entrata; è se possa farlo restando al servizio del bene comune, senza trasformarsi in sorveglianza, esclusione o concentrazione economica.

In questa prospettiva si comprende il percorso compiuto dalla Chiesa. Papa Francesco aveva intuito che l’IA non è solo materia per tecnici e imprese, ma una grande questione sociale. La Rome Call for AI Ethics del 2020 ha cercato di costruire un linguaggio comune attorno a trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità e sicurezza. Il Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2024 ha poi collocato il tema su un piano più alto: l’IA può favorire sviluppo, conoscenza e cura, ma anche alimentare disinformazione, disuguaglianze e controllo politico. La presenza di Francesco al G7 del 2024 ha infine portato questa visione nell’arena pubblica globale.

L’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV si inserisce in questo cammino, ma compie un passaggio ulteriore. Non si limita a chiedere un uso corretto della tecnologia: invita a interrogarsi sull’antropologia che l’IA porta con sé. Ogni sistema intelligente incorpora criteri, priorità, dati, interessi e visioni del mondo. Non produce soltanto risultati: produce ambienti di decisione. Per questo l’enciclica legge l’IA come prova della maturità morale delle nostre società. Il problema non è solo impedire l’errore tecnico; è evitare che l’uomo venga ridotto a profilo, prestazione, previsione, dato disponibile.

La forza del testo è nella sua impostazione: non opposizione alla scienza, ma rifiuto della tecnolatria. La Chiesa non chiede di fermare la ricerca, bensì di ricondurla a un orizzonte umano. In ciò il documento parla anche a una coscienza laica: nessuna innovazione è davvero progresso se aumenta l’efficienza ma indebolisce libertà, lavoro, verità e responsabilità. Una società può essere tecnologicamente avanzata e, nello stesso tempo, più povera di legami, più fragile democraticamente, più dipendente da poteri opachi.

Il punto più attuale riguarda il limite. L’IA promette calcolo, previsione, personalizzazione, automazione. Ma non tutto ciò che è calcolabile è giusto; non tutto ciò che è prevedibile è umano; non tutto ciò che è efficiente è desiderabile. La macchina può assistere l’uomo, non sostituirne la coscienza. Può elaborare linguaggio, non abitare il dolore. Può suggerire decisioni, non assumere responsabilità morale.

Da una prospettiva laica e rispettosa, Magnifica Humanitas va letta come un contributo alto al dibattito pubblico. Non impone una verità confessionale alla politica, ma ricorda che il governo dell’innovazione non può essere lasciato al solo mercato. L’IA sarà una delle infrastrutture decisive del futuro e dovrà restare contestabile, trasparente, orientata al bene comune. La sfida non è costruire macchine sempre più simili all’uomo. È impedire che l’uomo smarrisca ciò che lo rende umano.