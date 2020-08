Libano, Istituto culturale italo-libanese: raccolta di fondi per l’ospedale di Beirut

Uniti Per Beirut: è lo slogan per la raccolta fondi che l’Istituto Culturale Italo Libanese lancia per la ricostruzione di un’ala di un ospedale pubblico di Beirut. “A seguito dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut, che ha devastato una parte della capitale libanese – si legge nell’appello dell’Istituto – provocando centinaia di morti e di dispersi, oltre cinquemila feriti e trecento mila sfollati, l’Istituto Culturale Italo Libanese, organizza una raccolta fondi a favore della popolazione gravemente colpita. Gli ospedali di Beirut, già messi a dura prova dal COVID-19 – si legge nell’appello – hanno subito ingenti danni e due ospedali della capitale sono ormai inagibili a seguito dell’onda d’urto dell’esplosione e degli incendi. La raccolta fondi servirà a finanziare la ricostruzione di un’ala dell’ospedale pubblico “Karantina Government Hospital” situato nelle vicinanze del porto, in uno dei quartieri più poveri della capitale”. “Ci appelliamo quindi – conclude l’Istituto Culturale Italo Libanese – a tutte le persone di buona volontà affinché sostengano attraverso il loro contributo attivo la popolazione libanese in questo momento così drammatico”.