Libano, l’Italia protagonista all’International Beirut Energy Forum

Ice Agenzia, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Unido Itpo e con l’associazione di categoria Anima Confindustria Meccanica Varia, promuove la partecipazione italiana alla IX edizione dell’International Beirut Energy Forum – Ibef 2018, in programma a Beirut, presso Le Royal Hotel, dal 26 al 28 settembre. Ibef dal 2010 rappresenta un evento di riferimento nell’area Mediterranea e Medio Orientale per il settore dell’energia sostenibile, favorendo partenariati, iniziative di cooperazione regionale e collaborazione internazionale. “Digitalization in Sustainable Energy: Expanding the Investment Frontiers” è il focus per l’edizione 2018, ponendo l’attenzione su come oggi la digitalizzazione influenzi offerta e domanda di energia nel cambiamento dei modelli di consumo, nei nuovi modi di ottimizzazione delle risorse, nel maggiore utilizzo delle piattaforme industriali e nelle partnership intersettoriali.