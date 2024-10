Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile”

(Adnkronos) –

Israele non arretra in Libano e “farà tutto il necessario per vincere la guerra”. Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l’Onu a spostare i ‘caschi blu’ che per il premier israeliano si sono trasformati in “scudi umani” per le milizie del Partito di Dio. Per questo – ha detto rivolgendosi al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il loro ritiro deve essere ordinato “adesso, immediatamente”. Ma dal Palazzo di Vetro fanno sapere che la missione non si ritira e Guterres attraverso il suo portavoce ricorda che “gli attacchi contro i peacekeeper violano il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e possono costituire un crimine di guerra”.

Linea della fermezza confermata a Netanyahu anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri lo ha chiamato al telefono, mentre al confine tra il sud del Libano e il nord di Israele si registrava il quarto ‘incidente’ in quattro giorni tra l’Unifil e le Idf. La premier, a quanto apprende l’Adnkronos, ha trasmesso “in maniera chiara e netta” al primo ministro israeliano “tre messaggi”: gli attacchi all’Unifil sono “inaccettabili”, la missione dell’Onu “non si ritira”, va garantita la sicurezza di tutto il personale.

Messaggi dinanzi ai quali Netanyahu ha dato ancora una volta prova di totale ‘inflessibilità’, come dimostra quanto scritto dal suo ufficio: dopo “le atrocità del 7 ottobre, Israele non permetterà mai più a un’organizzazione terroristica genocida di avvicinarsi ai nostri confini. Né a Gaza né in Libano”. Il primo ministro ha espresso “rammarico” per i danni di questi giorni e ha sssicurato che “Israele farà tutto il possibile per impedire che l’Unifil subisca vittime”, ma ha riaffermato che “farà tutto il necessario per vincere la guerra”. E attacca in quello che sembra un riferimento a Emmanuel Macron ed alla sua proposta di fermare l’invio di armi a Israele: “Purtroppo diversi leader europei stanno esercitando pressioni nella direzione sbagliata”.

Nel corso della telefonata, Netanyahu ha riferito a Meloni anche dell’appello rivolto al segretario generale dell’Onu Guterres: “E’ arrivato il momento che le forze dell’Unifil si ritirino dalle roccaforti di Hezbollah e dalle zone dei combattimenti”. Le Idf, ha ricordato, “lo hanno chiesto ripetutamente e si sono scontrate con ripetuti rifiuti”, cosa che ha permesso “ai terroristi di Hezbollah di usare l’Unifil come copertura e scudo umano”.

Ma Meloni ha rinnovato l’impegno dell’Italia per Unifil, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati, ha fatto sapere Palazzo Chigi.

“Il problema – hanno detto fonti informate all’Adnkronos – non è tra Italia e Israele, ma tra l’Onu e Israele”, un rapporto fatto di tensioni e reciproche accuse culminato nei giorni scorsi con la definizione di Antonio Guterres ‘persona non grata’. Gli israeliani “non vogliono fare la guerra” a Unifil, vogliono solo creare “una fascia di sicurezza di 5-6 chilometri” per evitare che Hezbollah che, stando a quanto sostiene Israele, si nasconde dietro gli avamposti della missione Onu, continui ad attaccare le Idf.

E sarebbe colpa di Hezbollah anche l’irruzione di due tank israeliani in una delle basi Unifil denunciata ieri dall’Onu e che ha causato il ferimento di 15 caschi blu. “Intorno alle 4.30 del mattino, mentre i peacekeeper erano nei rifugi – ha ricostruito Unifil in una nota – due carri armati Merkava dell’esercito israeliano hanno distrutto il cancello principale e si sono introdotti con la forza nella postazione”, rimanendovi per “circa 45 minuti”. Due ore dopo, fa sapere ancora Unifil, “sono stati sparati colpi di arma da fuoco che hanno provocato fumo” e hanno provocato “irritazioni cutanee e reazioni gastrointestinali in 15 peacekeeper che stanno ricevendo cure”.

Episodio giustificato dalle Idf come un “errore”: un tank è finito contro una postazione dell’Unifil mentre era sotto attacco da parte dei militanti sciiti del Partito di Dio, non c’è stata alcuna “irruzione” e comunque, ha assicurato il portavoce dell’Idf Daniel Hagari al Tg1, “c’è un’inchiesta in corso al più alto livello possibile su quanto accaduto. L’Italia è un amico molto importante di Israele”.

Ma la tensione resta altissima: il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto di nuovo, denunciando la “grave violazione”, chiedendo “al capo di Stato maggiore, generale Luciano Portolano, di mettersi in contatto con il suo omologo, il generale Herzi Halevi, per ribadire la necessità di evitare ulteriori azioni ostili”. Azioni che certamente continueranno fino a quando Netanyahu “non avrà vinto la guerra”.