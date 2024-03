Libano, Usa chiedono a Israele di individuare una soluzione diplomatica della crisi

Gli Stati Uniti hanno chiesto di risolvere per via diplomatica le tensioni in Libano dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah e gli attacchi israeliani. Evidentemente si sentono spaesati dal momento che Israele è un potente alleato è quello che sta succedendo a Gaza non comporta certo maggior lustri. “Continuiamo a credere che esista un percorso diplomatico da seguire e continueremo ad andare avanti per cercare di risolvere questo problema diplomaticamente”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Però data la struttura complessa del momento si è più volte ripetuto che l diplomazia deve cercare. ue maggiormente politiche ed incisive per realizzare ciò : come può avvenire tutto questo quando gli Stati Uniti si dimostrano favorevoli alla nascita di due stati vicini, mentre il suo alleato tuona dicendo che non è il momento di fare regali ad Hamas? Il problema quindi resta sempre quello: per Israele Hamas e i palestinesi sono la stessa cosa, così come per Hamas lo sono gli ebrei e il loro primo ministro . Allora anche Hitler e il popolo tedesco lo era? Certo che ci sta molto da riflettere perché in questi momenti è la rabbia che comanda e fa diventare mandanti esecutori e connazionali un unico accolito di responsabilità .