LiberaConnessione, ecco i vincitori della prima edizione 

di Massimiliano Craus

Avrebbe senz’altro approvato tutto il programma di #LiberaConnessione Jean-Georges Noverre, riformatore illuminista della danza e del moderno balletto. A lui è stata associata la Giornata Mondiale della Danza per i lumi delle sue riforme che ancora oggi significano la danza ed il balletto che conosciamo. E che probabilmente stanno vivendo una nuova fase rivoluzionaria con l’avvento massiccio delle nuove tecnologie. Su questo solco scoviamo proprio la #LiberaConnessione di Patrizia Campassi, visionaria e lungimirante direttrice artistica di questo evento e del Monferrato DanzArte che arricchirà la stagione estiva di Fubine Monferrato con l’attesissima data del 12 luglio. Ma procediamo con ordine, ovvero con i vincitori della primissima edizione del Premio @LiberaConnessione, i pionieri della danza che verrà. Cominciando dal terzo posto di “My Romeo and Juliet for Porto San Giorgio city” della marchigiana Anna Sala con 211 votazioni. Il video narra un tema sociale molto importante, ovvero la conservazione di una fabbrica di mattoni che per anni ha dato lavoro a molte persone e che a breve sarà demolita. Il secondo posto è stato assegnato con 213 voti a “Koori” della francese Juliette Tellier. Danzatrice professionista, regista e videomaker, ha presentato come opera il suo ultimo corto interamente girato su una spiaggia in Nuova Zelanda. Il vincitore di questa prima edizione è infine stato “Radici”, prodotto dal Liceo Coreutico “Tito Livio” di Milano con 221 voti, nell’ambito del Progetto ViMotion – Nuove tecnologie applicate alla danza, diretti da Alessandro Scaglione e Francesca Grimieri De Ioanni. Qui l’ambientazione è proprio il Monferrato, dove le colline si alternano a prati e castelli ed il movimento non è solo un gesto individuale, ma un modo di entrare in contatto con la terra. Non sarà stato facile per la commissione scegliere le migliori tre opere. Conosciamo proprio loro, gli ospiti ed i giurati che hanno impreziosito la #LiberaConnessione di Patrizia Campassi e del sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi. Su tutti probabilmente l’ospite d’onore Elena Madan Vera, danzatrice, maitre de ballet cubana nonché già ripetitrice ufficiale del Balletto Nazionale di Cuba di Alicia Alonso. Ma anche la Presidente di Giuria Marilù Buzzi; Rossella Capriolo, Maitre de Ballet e assistente del coreografo Robert North; il regista Lucio Laugelli; Alice Fornari, vice presidente dell’Associazione Smoll; il video-maker Errico D’Andrea e Pietro Paolo Pagella, Presidente dell’Associazione ArteSuoni. Con ovviamente il sindaco di Fubine Lino Pettazzi sugli scudi, che ha approfittato dell’occasione prestigiosa per annunciare la programmazione di Fubine Porta di Cultura e del Monferrato DanzArte 2025. Neanche il tempo di chiudere il sipario che Patrizia Campassi già ha rivolto lo sguardo al futuro prossimo. “Dopo questa meravigliosa giornata di danza – chiude infatti la direttrice artistica – mi piace ricordare chi ha reso possibile tutto questo: oltre a Energica ci hanno sostenuto la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e la Fondazione Cral di Alessandria. Ora però appuntamento al 12 Luglio al Teatro Municipale di Casale Monferrato dove le Colline in Movimento 2025 ospiteranno la seconda edizione del Premio Monferrato DanzArte con in scena la Contemporary Dance Company di Michele Merola, le Borse di Studio Semi D’Arte, un gala con prestigiosi danzatori internazionali e la madrina e presentatrice Marta Gastini”. E proprio la società Energetica non si è fatta attendere con una dichiarazione a caldo che tutti hanno potuto ascoltare dal vivo. Parole incoraggianti del Consigliere del Cda della società “Energica” Maurizio Paduano, in rappresentanza del presidente Paolo Secco, che ha premiato la classe del Liceo Coreutico “Tito Livio” vincitrice dei 1000 euro in palio. “Siamo forti di una convinzione – precisa il Consigliere di Energetica – che non c’è niente di più energico dei giovani. Investire nei giovani significa investire nel futuro. E se vogliamo costruire un domani migliore, dobbiamo partire da loro, dando loro strumenti, spazi ed occasioni per esprimersi e crescere: la società Energica lo fa ogni giorno, profondendo impegno costante a favore soprattutto di chi vuole intraprendere questa strada perseguendo i suoi stessi ideali ed obiettivi come l’Associazione ArteSuoni”. Per queste e per altre info ancora è possibile consultare il sito www.premiomonferratodanzarte. it