Liberazione, il ministro Sangiuliano a Napoli: omaggio al mausoleo Schilizzi

In occasione della Festa della Liberazione, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha deposto una corona di alloro al mausoleo Schilizzi, a Napoli, accompagnato dal sindaco Gaetano Manfredi e dalle altre autorità civili e militari della Campania. Successivamente, il ministro Sangiuliano ha reso omaggio alla stele dedicata a Salvo d’Aquisto, in piazza Carità. Per la prima volta nella storia repubblicana, si ricorda, il Ministero della cultura celebra la ricorrenza odierna con l’ingresso gratuito nei musei.