Liberi dai veleni, al via domani a Napoli la campagna itinerante di Legambiente

Prende il via domani, da Napoli, la campagna itinerante di Legambiente #liberidaiveleni per mettere in luce mancate bonifiche e situazioni di inquinamento su cui i cittadini, da anni, aspettano risposte pagando l’assenza di una politica trasversale e duratura per il risanamento e il rilancio dei territori. La presentazione sarà domani alle 11, con focus sulla Terra dei fuochi, con un flash mob davanti al Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia. Saranno presenti il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e la presidente regionale Mariateresa Imparato.