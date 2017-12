“Sabato 30 dicembre alle 10 e 30 saro’ a Piazza Sanita’, nel cuore di Napoli, per una passeggiata nel quartiere insieme ai nostri militanti e al coordinatore nazionale di Art1-Mdp Roberto Speranza. Con cittadini e militanti brinderemo al nuovo anno e daremo il via alla nostra campagna di ascolto. La chiameremo Strada per Strada”. Lo annuncia Arturo Scotto, deputato di Mdp-Liberi e Uguali.