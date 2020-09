Liberia, Maria Puopolo è il nuovo console onorario a Napoli

L’Ambasciata della Repubblica di Liberia accreditata presso la Repubblica Italiana ha nominato due nuovi Consoli Onorari come riportano alcune agenzie e il Giornale Diplomatico: sono Salvatore d’Amico, già Console Onorario della Liberia a Civitavecchia dal 2018, che ha visto ora estendere la sua giurisdizione alla Provincia di Grosseto; Maria Puopolo, nominata dal Governo della Liberia come Console Onorario a Napoli con giurisdizione sulla Regione Campania.

La cerimonia si è svolta nella Cancelleria dell’Ambasciata, a Roma.

L’ambasciatore Andrew W. Kronyanh, diplomatico della Liberia presso la Repubblica Italiana, ha ricordato il lungo rapporto tra la Liberia e l’Italia risalente già al XVIII secolo. Ha accennato al periodo prebellico, quando gli italiani avevano attività commerciali in Liberia e gli italiani impegnati nella costruzione di collegamenti stradali come l’autostrada che collega Monrovia a Kakata e Totota, spronando il settore privato italiano a tornare in Liberia.

I due nuovi consoli hanno ringraziato il presidente George Manneh Weah (a lungo in Italia come apprezzato calciatore del Milan) per la fiducia in loro riposta e si sono impegnati a collaborare con l’Ambasciata per attrarre investimenti esteri diretti in Liberia attraverso la mobilitazione di potenziali investitori.