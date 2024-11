“Liberiamo Napoli dalle violenze”: assemblea pubblica in piazza del Gesù

A poche ore dall’ennesimo episodio di violenza consumatosi nella notte a Napoli ai danni di un diciottenne, alcune centinaia di persone, circa 300, si sono ritrovate in piazza del Gesù per aderire all’assemblea pubblica promossa da Libera Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. In piazza associazioni anticamorra, sindacati e cooperative sociali a pochi giorni dalle morti violente di Emanuele Tufano e Sante Romano. Presenti tra gli altri il padre comboniano Alex Zanotelli e una vasta rappresentanza della giunta comunale di Napoli. Tra gli altri l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu e quello allo Sport Emanuela Ferrante, l’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese e quello alle Politiche Giovanili Chiara Marciani. In apertura e’ stato letto un messaggio di vicinanza e adesione all’iniziativa del vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.