Libertà a caro prezzo: la lezione civile di Gioacchino Gesmundo raccontata da Giovanni Capurso

La libertà ha un prezzo alto. Sempre. In tempo di pace come in guerra. Perché richiede coraggio, coscienza e, spesso, sacrificio. Lo ricorda bene Giovanni Capurso, saggista e storico meridionalista, nel suo libro “Libertà a caro prezzo. Gioacchino Gesmundo e le Fosse Ardeatine”, edito da Radici Future. Il volume ricostruisce con rigore documentario e sensibilità narrativa la figura di Gioacchino Gesmundo, uno dei protagonisti meno noti – ma non meno significativi – della Resistenza romana durante l’occupazione nazista. Una biografia intessuta di fonti primarie: lettere, documenti d’archivio, testimonianze. Ma anche un racconto capace di restituire atmosfere, scelte, passioni. E, soprattutto, l’umanità del protagonista.Nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1908, ultimo di sei figli in una famiglia contadina, Gesmundo resta orfano da giovanissimo. Eppure intraprende un percorso di emancipazione che passa, contro ogni previsione sociale, attraverso lo studio. Frequenta l’Istituto Magistrale sotto la guida di Giovanni Modugno – cattolico, socialista, salveminiano – figura chiave nella sua formazione etica e intellettuale. A Roma, dove frequenta l’università, è allievo di maestri come Giuseppe Lombardo-Radice, Pietro Silva, Guido De Ruggiero. Per mantenersi, insegna alle elementari. Poi ottiene la cattedra di Filosofia e Storia e diventa assistente universitario. Lavora a Formia, Rieti, infine nella capitale.Capurso ci restituisce il ritratto di un docente appassionato, capace di trasmettere ai suoi studenti non solo il sapere, ma anche spirito critico, apertura al dialogo, rispetto per le idee altrui. Non teme di dichiarare le proprie convinzioni, anche quando sono controcorrente. Tra i suoi alunni figura anche un giovane Pietro Ingrao, che lo ricorderà come “un maestro di libertà”. Nelle sue lezioni, spazio a Benedetto Croce e Gaetano Salvemini, autori sgraditi al regime fascista. Ma anche incontri a casa, passeggiate, confronti informali.Sono gli anni bui della dittatura. La paura e la delazione sono ovunque, ma cresce anche l’insofferenza. Quando viene trasferito al liceo scientifico Cavour di Roma, Gesmundo intensifica la sua attività politica. Studia il marxismo, poi si iscrive al Partito Comunista clandestino nel luglio 1943. L’Italia è sull’orlo del collasso: la caduta del regime, l’armistizio, la nascita della Resistenza.Gesmundo non è un militante ideologico. È un intellettuale coerente: crede nei valori che insegna e li vive nella quotidianità. Tiene lezioni ai compagni di partito, partecipa attivamente alla lotta armata contro i nazisti. La sua casa ospita la redazione clandestina de L’Unità, poi l’arsenale dei GAP. Coordina il controspionaggio del partito, conserva sacchi di chiodi a quattro punte da usare negli attentati. Il 29 gennaio 1944 viene arrestato, dopo una delazione. Sarà uno dei primi prigionieri giustiziati nell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo dello stesso anno, insieme al suo amico e compaesano don Pietro Pappagallo.Quella di Gesmundo non è solo una biografia intellettuale e politica. È la storia concreta e profondamente umana di un uomo che ha scelto la coerenza, l’impegno, la responsabilità. Non un martire passivo, ma un eroe di carne, sangue e idee. Con Libertà a caro prezzo, Giovanni Capurso riporta alla luce una figura esemplare e troppo a lungo dimenticata. Ne ricostruisce il profilo e, insieme, restituisce il clima morale di un’epoca: la paura, il coraggio, la consapevolezza. Una “microstoria” che non riduce la complessità ma, al contrario, attraverso fonti minori e testimonianze individuali, ricostruisce il contesto sociale e psicologico di quegli anni. Una narrazione che aderisce pienamente al principio dello storico Marc Bloch: «Oggetto dell’indagine storica non sono concetti quali i fatti o gli eventi, e neanche il passato, bensì l’uomo, le sue azioni e i suoi pensieri, lungo il tempo».Un libro prezioso. Perché ci invita a riflettere sulla memoria, sul significato della libertà e sul dovere – ancora attuale – di raccontare a chi verrà le storie di chi ha dato tutto per garantirci ciò che oggi diamo per scontato. Ricordare Gioacchino Gesmundo significa ricordare tutti quelli che, per un’Italia libera e democratica, hanno pagato con la vita.