Libia e Italia si incontrano per parlare di greggio

Non devono esistere controversie politiche e quindi diplomatiche quando si parla di petrolio e i nostri rapporti in tal senso con la Libia si devono ergere soprattutto si una proficua collaborazione. Attraverso le righe del Giornale Diplomatico si erge la profonda verità : Il presidente della NOC National Oil Corporation della Libia, Mustafa Sanalla, ha incontrato l’ambasciatore italiano, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, per parlare di energia e dimostrare che il vero anello che unisce i due Paesi che passa attraverso una concreta cooperazione libica con le imprese italiane. Il verbo ha spaziato sulla situazione degli impianti petroliferi e la cooperazione libica con le imprese italiane.

L’incontro si è concentrato “sulla situazione della sicurezza nei giacimenti petroliferi e negli impianti gestiti dalle società controllate dalla NOC”, come si legge in una nota della compagnia libica.

Inoltre l’ambasciatore italiano “è stato informato degli sforzi che la NOC sta compiendo per garantire una graduale ripresa della produzione di greggio”. Infatti da pochi giorni è stato revocato lo stato di forza maggiore di alcuni porti (Zueitina, Marsa el Hariga e Marsa el Brega) e terminal petroliferi definiti come sicuri, vale a dire dove non sono più presenti milizie armate. La Libia sta cercando infatti di riavviare completamente il settore oil dopo lo stop iniziato a gennaio.

Venerdì scorso il generale Khalifa Haftar aveva annunciato la ripresa della produzione e dell’esportazione del greggio. A gennaio era stato proprio Haftar (che guida le forze della Cirenaica) ad imporre lo stop al petrolio libico alla vigilia della conferenza internazionale di Berlino. Poche settimane fa il premier del governo libico riconosciuto dall’ONU, Fayez al-Sarraj (che ha poi annunciato l’intenzione di dimettersi) e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, avevano trovato l’intesa per “un cessate il fuoco su tutto il territorio” e la ripresa del processo politico. Tutte la parti in causa hanno chiesto un nuovo sistema per la gestione degli introiti petroliferi, una questione decisiva per il futuro assetto della Libia che potrebbe rimuovere un grosso ostacolo verso una soluzione del conflitto.

Per quanto riguarda l’incontro tra Sanalla e l’amb. Buccino, il Giornale Diplomatico ha sottolineato che si è discusso anche degli effetti del Covid-19 nel Paese nordafricano e, in particolare, delle misure adottate dalla NOC “per proteggere i dipendenti e garantire lo svolgimento delle operazioni”.

Sul tavolo dei colloqui, infine, anche la cooperazione tra la compagnia e le aziende italiane del settore oil&gas presenti in Libia. Lo stesso Sanalla si è confrontato anche con l’ambasciatore tedesco, Oliver Owcza.