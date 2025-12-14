Libia, GKSD propone due impianti per produrre energia dai rifiuti a Bengasi

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – La società internazionale GKSD ha offerto la realizzazione di due impianti per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani a Bengasi, capaci di produrre energia elettrica dalla trasformazione dei rifiuti, in un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale, ridurre l’impatto ecologico e favorire la transizione verso fonti di energia pulita. Lo riporta il sito libico alwasat.ly

La proposta è emersa durante un incontro tra il direttore generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, Belqasem Khalifa Haftar, e il presidente del consiglio di amministrazione di GKSD, Kamel Ghribi, preludio alla firma di contratti concreti nei settori della salute, dell’ambiente e dell’energia pulita.

All’incontro hanno partecipato diversi direttori di dipartimento del Fondo, il direttore generale del Centro Medico di Bengasi, il direttore generale dell’Ospedale di Pediatria e Chirurgia Pediatrica, e il vicedirettore generale del Centro Nazionale per il Trattamento dei Tumori di Bengasi.

Nel settore sanitario, GKSD ha presentato offerte tecniche ed esecutive integrate per la manutenzione, il rinnovamento, lo sviluppo, la gestione e l’operatività del Centro Medico di Bengasi secondo i più alti standard medici e amministrativi, nonchè per la gestione del Centro Nazionale Oncologico, degli nuovi ospedali di pediatria e di ostetricia-ginecologia, e dell’Ospedale Didattico di Al-Marj, al fine di elevare la qualità dei servizi sanitari e l’efficienza operativa.

Il Fondo ha definito l’incontro una “tappa cruciale” nel passaggio dalla fase di discussione e pianificazione a quella di esecuzione pratica e firma dei contratti, con l’obiettivo di consolidare partenariati strategici efficaci per lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie, la realizzazione di una crescita sostenibile e il sostegno a soluzioni ambientali e di energia pulita.

“Vogliamo contribuire con determinazione al successo di questo straordinario Paese. Siamo in grado di offrire esperienze e competenze capaci di supportare un disegno di sviluppo moderno ed efficiente – le parole di Kamel Ghribi, Presidente GKSD, come ha dichiarato all’agenzia Italpress a conclusione degli incontri che si sono svolti a Bengasi -. Lo faremo con convinzione ed entusiasmo perchè crediamo in questa Nazione e nel suo popolo. Sanità, energia, infrastrutture sono determinanti per la trasformazione di un Paese e sono esattamente questi i pilastri della nostra azione”.

– foto GKSD –

