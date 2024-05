Libia, Italia protagonista di un’importante fiera organizzata a Tripoli

L’Italia è presente a Libya Build, a Tripoli, la Fiera più importante del Nord Africa per le costruzioni, “con oltre trenta aziende attive nei settori delle costruzioni, infrastrutture, industria ma anche arredamento, logistica e macchinari”. Lo scrive l’ambasciata d’Italia in Libia , pubblicando la foto della visita dell’ambasciatore Gianluca Alberini allo stand dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ice, ove ha incontrato gli imprenditori.