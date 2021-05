Libia: terminato interrogatorio comandante ferito, Giacalone lascia la Capitaneria

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – E’ appena terminato l’interrogatorio in Capitaneria di porto di Mazara del Vallo di Giuseppe Giacalone il comandante del peschereccio Aliseo, colpito giovedì scorsi dalla Guardia costiera libica. Al suo arrivo al porto Giacalone, con una ferita alla testa, e la maglietta ancora sporca di sangue e una benda in testa per le ferite riportate, è stato accompagnato in Capitaneria dove è stato interrogando a sommarie informazioni. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta.