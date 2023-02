Liborio Stellino rappresentante permanente per l’Italia presso l’Unesco

Il direttore centrale per l’internazionalizzazione economica e vice direttore generale per la promozione del Sistema Paese presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Liborio Stellino, ha assunto oggi l’incarico di rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) a Parigi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Classe 1965, Stellino si laurea in Scienze politiche alla Luiss di Roma ed entra in carriera diplomatica nel 1990.