Librandi (FI): Il voucher sicurezza proposta concreta per territori come Maddaloni

“A chi non si riconosce più nel centrosinistra, ma crede nei valori popolari, nella responsabilità e nella libertà d’impresa, diciamo: Forza Italia è la vostra casa”. È partito da qui l’intervento di Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale del partito in Campania, intervenuto al congresso cittadino di Forza Italia a Maddaloni, dove ha presieduto i lavori. Un appello chiaro al mondo moderato, in linea con la strategia indicata da Antonio Tajani a livello nazionale e incarnata in Campania dal percorso di radicamento costruito da Fulvio Martusciello. “Il nostro compito oggi – ha proseguito Librandi – è colmare un vuoto di rappresentanza con proposte serie, credibili, su misura per i territori. Maddaloni, con la sua esperienza amministrativa stabile e concreta, è un modello da raccontare”.Tra le proposte rilanciate dal palco, il voucher sicurezza, misura pensata per le piccole e medie imprese: “Per garantire più sicurezza sul lavoro senza affossare gli imprenditori – ha spiegato Librandi – proponiamo un contributo pubblico che aiuti a sostenere i costi delle attività formative obbligatorie. Un’idea semplice, utile, immediata. Proprio ciò che serve in aree dove convivono agricoltura, logistica, industria e artigianato come qui a Maddaloni”. Nel suo intervento, Librandi ha richiamato anche altri cavalli di battaglia del partito in tema di lavoro e welfare: dalla settimana corta alla condivisione degli utili, fino al sostegno ai caregiver familiari. “Forza Italia è il partito della concretezza – ha detto – e lo dimostrano non solo le nostre proposte ma anche l’amministrazione di Maddaloni, che oggi è un esempio di buona politica, lontano dagli estremismi e vicino ai bisogni reali”. L’intervento del vicesegretario ha così rafforzato la linea tracciata a livello nazionale da Tajani: aprire il partito, valorizzare le esperienze locali, puntare sulla serietà. E, soprattutto, offrire risposte a chi guarda con delusione al centrosinistra ma non si riconosce nei populismi.