Libri, 10 anni cruciali nella storia d’Italia svelati ne “I diari segreti di Andreotti”

di Carmelo Cutuli

E’ disponibile in libreria e negli store online “i diari inediti di Giulio Andreotti”, un volume di interesse storico, oltrechè politico, che raccoglie gli appunti presi ‘a caldo’ dallo statista italiano sulle più importanti, e delicate, questioni che hanno riguardato il nostro Paese dal 6 agosto 1979 al 22 luglio 1989, quando l’autore assume la guida del suo sesto governo.

Gli appunti, decifrati e catalogati dai figli Serena e Stefano in questo libro, raccontano la storia dall’interno non solo del nostro Paese in un periodo cruciale, ma anche degli Stati Uniti da Carter a Reagan, dell’URSS da Breznev a Gorbaciov, della rivoluzione iraniana, dell’eterno conflitto in Medio Oriente, della tormentata costruzione di un’unità europea.

Giulio Andreotti è stato presidente del Consiglio negli anni della solidarietà nazionale, della crisi economica e del terrorismo, culminati nel rapimento e nell’uccisione di Aldo Moro.

Nel decennio seguente la sua attività politica assume una decisa connotazione internazionale, con la nomina a presidente della commissione Esteri della Camera e poi, con il primo governo Craxi, a ministro degli Esteri. Questi suoi diari inediti raccontano la vita quotidiana dell’uomo che per oltre mezzo secolo ha dominato la vita politica italiana.

«Crediamo» scrivono i curatori Serena e Stefano Andreotti «che la lettura possa aiutare a comprendere meglio la figura di nostro padre, depurandola da alcuni luoghi comuni» Grazie al paziente lavoro dei figli – che hanno attinto anche ad altri documenti autografi – le personalità e gli eventi di un decennio prendono vita attraverso notazioni personali, giudizi pungenti, memorabili battute di spirito.

Come nota Andrea Riccardi nella sua introduzione, questi diari rivelano il «segreto» dell’azione politica di Andreotti: «un’immensa tessitura di relazioni nella politica italiana, nella Chiesa e sullo scenario internazionale… Per questo il diario è un contributo originale alla storia e un testo appassionante che mostra da vicino la vita e l’impegno di un protagonista di quegli anni».