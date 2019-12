Libri, a Milano si presenta ‘Instagram al tramonto’ di Paolo Landi

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – All’imbrunire Instagram ha un’impennata di ‘like’: perché milioni di persone, in tutto il mondo, sentono il bisogno di condividere l’immagine del sole che cala? E’ la domanda che si pone Paolo Landi nel saggio ‘Instagram al tramonto’ pubblicato da La Nave di Teseo che sarà presentato questa sera alle 18,30 a Milano, nell’abitazione privata di Katherine Mondadori. Alla presentazione parteciperanno, oltre all’autore, tre influencer, l’attrice Randi Ingerman, Francesca Rocco e Giovanni Masiero.

Si consulta Instagram in modo talmente compulsivo ormai da trascurare di interrogarsi sul perché lo si fa. Landi, advisor di marketing e comunicazione per grandi aziende, con la sua lunga esperienza nel mondo della comunicazione, crede di aver compreso come mai si postano le foto del cane, di un tramonto e di una pizza.

E, con puntigliosità pedagogica, vuole condividere queste scoperte: avrebbe voluto farlo in modo ironico e leggero, poi l’enormità dell’ipermercato sempre aperto che si nasconde dietro Instagram lo ha impressionato e il resoconto ha preso un tono qua e là apocalittico. Ma si è divertito a scriverlo, rivelando prima di tutto a sé stesso le molte facce di questo social, che seduce e coinvolge, portandoci a condividere pezzi della nostra vita, senza mai farci sospettare che le merci in vendita sui suoi scaffali planetari siamo noi. Nel libro, sedici immagini di Oliviero Toscani sintetizzano i punti salienti del testo, quasi un piccolo reperto di archeologia del presente.