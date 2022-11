Libri, a Napoli la presentazione di “Taurasi la Storia, il Vino e il territorio”

Sabato 19 novembre 2022, alle ore 11 presso la sede dell’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio n. 5, viene presentato il libro “Taurasi la Storia, il Vino e il territorio”.

Il libro è ideato in occasione di una serie di studi tematici e ricerche storiche e bibliografiche di cui il Rotary Club Taurasi è promotore. Attività partite dagli Archivi storici della Fondazione Banco di Napoli e che oggi ci consentono di confrontarci sul tema della diffusione e delle potenzialità del Taurasi.

“Ho accolto con entusiasmo l’idea e la sfida di realizzare e presentare un manoscritto che, attraverso la rievocazione storica e per molti inedita, delle motivazioni e dei corsi che portarono all’affermazione ed alla peculiarità del Taurasi, propone un argomento di grande attualità, ma nel contempo guarda e si proietta costantemente nel futuro”, spiega l’avvocato Lorenzo Mazzeo, autore del volume.

“Tale vocazione intende suggerire spunti di riflessione su quanto può essere fatto, se i pensieri e le idee innovative sono accompagnate da una presa d’atto cosciente e da una concreta volontà di fare, di agire”.