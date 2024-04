Mercoledì 10 aprile, alle 17.30, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14, Salvatore Di Natale e Enza Silvestrini presenteranno “Versi di un io minore” di Giovanna Silvestri. L’opera è stata vincitrice dell’edizione 2023 del premio internazionale “Il sigillo”.