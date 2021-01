Libri: a ‘Prima di noi’ di Giorgio Fontana il premio Bagutta 2021** (2)

(Adnkronos) – Se Giorgio Fontana è un autore giovane, giovanissimo è Alessandro Valenti, vincitore del premio all’opera prima con “Ho provato a morire e non ci sono riuscito”. La giuria ha così motivato il riconoscimento all’esordiente: “Alessandro è un ragazzo di appena 17 anni, la sua è una storia d’amore adolescenziale che parte in maniera più o meno tradizionale, ma esplode in un caleidoscopico ritmo di colori. La sicurezza della sua scrittura ci fa pensare di avere individuato un talento sicuro per gli anni a venire”.