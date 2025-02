Libri, a Sanremo focus su “Il racconto di un’amicizia” del napoletano Alessandro Iovino

“Credo che, come nel suo stile, Papa Francesco abbia colto questa opportunità, come anche abbiamo fatto nel nostro libro-intervista”. Così il giornalista e scrittore napoletano Alessandro Iovino commentando i contenuti del videomessaggio del Pontefice al Festival di Sanremo: “Il Papa ha ricordato, fra l’altro, come la musica, così come la lettura, possa diventare un linguaggio, uno strumento universale per diffondere valori di fratellanza e solidarietà”.

“Ascoltarsi, comprendere le ragioni dell’altro e convincersi che costruire ponti è sempre meglio che alzare muri”.

E proprio a Sanremo, sottolinea una nota, lo scrittore napoletano ha presentato il suo libro-intervista dedicato all’incontro e al dialogo tra Papa Francesco e il Pastore Giovanni Traettino (nato a Giugliano, nel Napoletano): “Il racconto di un’amicizia” (pubblicato da Eternity).

L’evento si è rivelato un’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo interreligioso e sulla costruzione di ponti in un tempo storico segnato da tensioni e conflitti. Con l’autore, a far da padrone di casa, il giornalista Massimo Giletti.

La pubblicazione, che racconta l’amicizia tra il Pontefice e il pastore evangelico, rappresenta, si afferma, “un esempio concreto della forza del dialogo fondato sull’ascolto reciproco”.

Sanremo si è dimostrata “non solo capitale della musica italiana, ma anche luogo di incontri e riflessioni su temi universali e profondamente attuali”.

L’auspicio emerso dalla presentazione del libro è che questo lavoro di Iovino possa contribuire “a mantenere viva questa conversazione, proseguendo il cammino indicato dal Santo Padre verso un’umanità più unita e solidale. E tra una nota e una pagina, il messaggio risuona chiaro: la pace si costruisce insieme, passo dopo passo, parola dopo parola, sempre con il coraggio di aprirsi all’altro”.

L’idea del libro-intervista contestuale al Papa e al Pastore Giovanni Traettino, si mette in evidenza, “nacque in occasione della visita pastorale di Francesco a Caserta il 28 luglio 2014”.