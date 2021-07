Libri, a ‘Sorrento Incontra’ il nuovo lavoro di Pino Imperatore “Tutti matti per gli Esposito”

L’umorismo di Pino Imperatore sarà il protagonista dell’appuntamento in programma per venerdì 23 luglio, alle ore 19.30 al chiostro di San Francesco. Intervistato da Francesco Pinto, docente di Comunicazione e Processi Culturali all’Università Federico II di Napoli, lo scrittore presenterà il suo ultimo libro, “Tutti matti per gli Esposito”, edito da Salani.

L’appuntamento rientra nella rassegna Sorrento Incontra, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso. Protagonista del romanzo è Tonino Esposito, che prova a seguire le orme del padre, defunto boss del rione Sanità, e a diventare un criminale come si deve. “Ma per quella vita ci vuole stoffa – si legge in una nota – e lui quella stoffa proprio non ce l’ha. Goffo, ingenuo, nullafacente e perseguitato dalla sfortuna, sembra incapace di combinarne una buona. Alla fine decide perciò di cambiare strada e di cercarsi, per la prima volta in quarantacinque anni, un lavoro onesto. Ma i guai non tarderanno a raggiungerlo”.