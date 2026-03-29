Libri, arriva “Scartelle e Guarattelle” con racconti inediti di De Giovanni e De Silvaù

Mercoledì 1° aprile alle 17.30, negli spazi della Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca, si terrà la presentazione di ‘Scartelle e Guarattelle’, il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera. Un lavoro che attraversa l’immaginario napoletano tra segni, simboli e visioni, arricchito da due racconti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva che dialogano con le opere, ampliandone il senso e aprendo nuove traiettorie narrative. L’incontro, introdotto da Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e Ciro Castaldo, direttore generale Fondazione Banco di Napoli, sarà moderato da don Gianni Citro, curatore della mostra del Maestro Nocera, ‘Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella’, esposta fino al 20 giugno a Palazzo Ricca.

All’evento di presentazione parteciperà anche l’attore Giovanni Ludeno, vincitore nel 2024 ai Nastri d’Argento come Miglior Attore non Protagonista per ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ – che leggerà alcuni brani tratti dai racconti di ‘Scartelle e Guarattelle’. Questo prezioso volume, racchiuso in un originale cofanetto, è stampato su carta naturale di puro cotone 100% della Magnani di Pescia editions da 130g. in edizione pregiata a tiratura limitata in 600 esemplari, di cui 575 in numeri arabi, più 25 esemplari numerati in numeri romani.

Ogni cofanetto contiene un volume di 96 pagine con 36 illustrazioni originali del Maestro Antonio Nocera, la coppia Pulcinella e lo Scartellato, sculture/gioiello in argento 925 e smalto, tre incisioni ritoccate a mano, firmate e numerate dall’autore. Ad arricchire il volume, due racconti inediti firmati da Maurizio de Giovanni e Diego De Silva, che dialogano con l’universo visivo di Nocera, ampliandone le suggestioni e offrendo ulteriori chiavi di lettura. La parola scritta si intreccia così con l’immagine, costruendo un percorso che attraversa linguaggi diversi ma complementari. In ‘Scartelle e Guarattelle’ l’opera artistica non si limita a rappresentare, ma evoca e interroga un sistema simbolico che continua a vivere nel quotidiano, trasformandosi e adattandosi nel tempo. Il libro si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra tradizione e contemporaneità, tra ciò che viene tramandato e ciò che continua a generare senso. La presentazione di quest’opera rappresenta un momento d’incontro tra arte e letteratura, in un luogo simbolico della città di Napoli, custode della sua memoria storica e culturale. Un appuntamento che si propone di restituire al pubblico non solo un’opera, ma un’esperienza capace di mettere in relazione visione artistica, racconto e identità collettiva.