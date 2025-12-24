Libri, Atlante geopolitico 2025 della Treccani: 808 pagine per comprendere le nuove geometrie del potere globale

Il protrarsi dei conflitti in diverse aree del pianeta, le tensioni economiche, le lotte per il primato tecnologico e commerciale e la ridefinizione delle alleanze strategiche incidono profondamente sui rapporti di forza e sulle dinamiche di potere tra gli Stati. L’Atlante geopolitico 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani con la direzione scientifica dell’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, “offre una lettura aggiornata e rigorosa delle dinamiche geopolitiche, economiche e sociali che stanno mettendo in crisi gli assetti consolidati e ridisegnando gli equilibri internazionali” si spiega in una nota. Nel 2025 il panorama geopolitico globale restituisce infatti l’immagine di un sistema internazionale segnato da una discontinuità profonda, in cui il disordine non è più una fase transitoria ma una condizione strutturale.

“Il mondo è stato segnato nel 2025 da una cesura silenziosa ma profonda – osserva l’Ambasciatore Sequi -, ha smesso di cercare un ordine e non sa ancora convivere con il disordine. Viviamo in un regime ibrido, in cui ordini parziali, interessi divergenti e sfere di influenza si sovrappongono senza ricomporsi in un equilibrio comune”. Un contesto nel quale “la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente – si aggiunge nella nota – le tensioni sulle catene di approvvigionamento e il primato tecnologico ridefiniscono le coordinate della sicurezza globale, mentre l’Europa fatica a tradurre la propria forza normativa in una reale capacità di azione e le Organizzazioni internazionali operano in un sistema sempre più frammentato”.

Secondo Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, “in uno scenario di crescente instabilità economica, politica e sociale, l’Atlante geopolitico Treccani 2025 intende offrire alle lettrici e ai lettori un quadro chiaro e aggiornato del contesto geopolitico attuale, nella convinzione che solo attraverso uno sguardo critico e informato sul presente sia possibile costruire una visione più consapevole e inclusiva, ispirata ai valori della pace e della solidarietà”.

L’Atlante racchiude, in 808 pagine, analisi e approfondimenti sulle nuove geometrie del potere globale: dall’egemonia tecnologica alle principali questioni di sicurezza internazionale, dall’evoluzione delle politiche energetiche alle minacce ambientali e nucleari, dalle crisi migratorie alla tutela dei diritti umani. Le 197 schede sugli Stati, aggiornate nei contenuti e arricchite da mappe georeferenziate e carte tematiche, analizzano i più recenti sviluppi politici interni, le relazioni internazionali, le reti di alleanze e le dinamiche sociali e demografiche. Completano l’opera 5 saggi introduttivi, 68 schede sulle Organizzazioni internazionali, 343 grafici e carte tematiche, 76 indicatori e una ricca Appendice dei dati, per una lettura comparata dei cambiamenti in atto.