Libri, i “Bastardi di Pizzofalcone” diventano un fumetto: la prima a Napoli

Doppio appuntamento a Napoli in occasione dell’uscita dell’interpretazione firmata Sergio Bonelli Editore delle avventure del commissariato di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni, che svelera’ per la prima volta i “volti” dei protagonisti della serie. Dopo il successo della versione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi, arriva infatti in libreria e in fumetteria ad aprile “I Bastardi di Pizzofalcone”, il volume che proporrà l’adattamento a fumetti del primo romanzo della serie poliziesca inaugurata dallo scrittore napoletano nel 2013 ed edita da Einaudi. La presentazione ufficiale in anteprima nazionale, che si inserisce nel ricco cartellone di Comicon Off, è in programma per martedì 16 aprile alle ore 18.30, quando alla Feltrinelli di Piazza Martiri a Napoli, Maurizio de Giovanni presenterà il volume in anteprima italiana, assieme alla disegnatrice Fabiana Fiengo, che ha dato volto ai personaggi del commissariato di Pizzofalcone, gli sceneggiatori Claudio Falco e Paolo Terracciano, e assieme a Sergio Brancato, Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, e Luca Crovi, curatore della serie. La grande festa dedicata al volume e’ invece in programma proprio nei giorni di Comicon: il prossimo 25 aprile, a partire dalle ore 11, avra’ luogo il “Bastardi di Pizzofalcone Day”, una giornata esclusiva in cui la citta’ di Napoli e Comicon stesso saranno protagonisti di eventi e attivita’ che culmineranno con la presentazione ufficiale del volume, dove saranno presenti Maurizio de Giovanni e il team di artisti del fumetto.