Roma, 11 lug (Adnkronos) – “‘Il Paese che vogliamo’ è il mio nuovo libro uscito in tutte le librerie in questi giorni: un insieme di riflessioni raccolte negli ultimi mesi. Idee che si materializzano incontrando le persone, nuove sfide, sogni da realizzare. Spunti pratici per un Paese che mai come oggi ha l’opportunità di riscattarsi”. Lo scrive Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, nella presentazione del suo ultimo libro.