Libri, “Chicchi di more”: il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista

Un viaggio intimo e profondo nell’animo femminile, capace di restituire il confine sottile tra sogno e realtà, fragilità e forza. Si intitola Chicchi di more (Bookabook) il nuovo romanzo di Rosanna Evangelista, che attraverso la figura di Caterina racconta il tormento e la resilienza di una donna apparentemente compiuta, ma segnata da un dolore antico e da desideri mai del tutto sopiti.

Il romanzo si muove con elegante fluidità tra memoria e presente, trasformando la dimensione privata della protagonista in una riflessione universale sul desiderio, sulla maternità e sull’amore inteso come forza trasformativa. Una narrazione che fa della vulnerabilità una chiave di accesso alla consapevolezza, restituendo dignità letteraria al fragile equilibrio tra sogno e realtà.

Attualmente, è attiva la piattaforma per i pre-ordini del libro, offrendo ai lettori la possibilità di prenotare in anteprima il romanzo.

Originaria del Molise, laureata in Lettere Moderne e specializzata in Filologia Moderna, Rosanna Evangelista insegna Lettere nelle scuole superiori a Napoli. Non nuova all’attenzione della critica, il suo primo romanzo, La Scelta, sogni e paure di una donna, è stato semifinalista al Premio La Giara della Rai, mentre le sue opere sono state presentate al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Chicchi di more si inserisce così nel solco di una scrittura attenta all’interiorità e al linguaggio, confermando una voce narrativa riconoscibile nel panorama della narrativa contemporanea.