Libri: dal 14 al 17 giugno l’edizione online del Bologna Children’s Book Fair (6)

(Adnkronos) – L’Illustrators Survival Corner è lo spazio di BCBF dedicato alla professione dell’illustratore, pensato per i tanti artisti – soprattutto i più giovani – che ogni anno animano la fiera alla ricerca di nuove collaborazioni e opportunità professionali e per mostrare agli editori i loro portfolio. Un progetto che si è esteso in edizioni parallele di successo a Shanghai (alla China Shanghai International Children’s Book Fair, co-organizzata da BCBF) e a Mosca (alla Moscow International Book Fair, nella cornice del programma professionale sull’editoria per ragazzi organizzato da BCBF) e che è stato in questi mesi protagonista anche di molte attività di Open Up – The BCBF Skill Box, la nuova area di appuntamenti digitali di BCBF attiva tutto l’anno.