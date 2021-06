Libri: dal 14 al 17 giugno l’edizione online del Bologna Children’s Book Fair (7)

(Adnkronos) – Il programma online vede protagonisti i grandi premi internazionali della fiera. Annunci, incontri, dibattiti per il BOP – Bologna Prize for the Best Publishers of the Year, organizzato da Bologna Children’s Book Fair e Aie – Associazione Italiana Editori in collaborazione con IPA – International Publishers Association; il BolognaRagazzi Award con la categoria speciale 2021 dedicata alla Poesia e il nuovo premio BolognaRagazzi CrossMedia Award, iniziativa anch’essa realizzata nell’ambito di Aldus Up.