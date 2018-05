Libri, dal maestro Enzo Coccia un “manuale” sulla pizza fritta

È tutto pronto per la prima edizione di “Napoli Città Libro”, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli, una manifestazione di quattro giorni tra libri, presentazioni, incontri con gli scrittori e laboratori didattici in programma dal 24 al 27 maggio 2018 nel meraviglioso complesso monumentale di San Domenico Maggiore.

Questo primo capitolo campano di Salone rappresenta un’occasione per coinvolgere gli appassionati di letteratura del Mezzogiorno e non solo, ma anche un momento per legare l’eterna storia d’amore tra Napoli e il cibo. In questa cornice, Enzo Coccia presenta il suo nuovo libro “Pizza fritta”, edito da Guido Tommasi Editore e dedicato alla preparazione popolarissima, tipica della gastronomia napoletana.

L’obiettivo del libro è raccontare e mostrare tramite le ricette l’arte, riconosciuta anche dall’Unesco il 7 dicembre 2017, e l’esperienza del Maestro nel trasformare la pizza fritta in un prodotto elegante e profumato, asciutto, leggero e altamente digeribile, con tutte le carte in regola per essere considerato un capolavoro della nostra cucina.

“Pizza fritta” è una raccolta di sfiziose ricette che possono essere replicate nelle cucine di ogni parte d’Italia, in cui le materie prime di altissima qualità del territorio campano sono sapientemente abbinate per dare vita a pizze fritte e montanarine tradizionali e innovative, e allo stesso tempo un viaggio alla scoperta dei segreti di una delle arti più antiche di Napoli.

L’artigiano della pizza mette, infatti, a disposizione la sua grande conoscenza delle materie prime, del comportamento e della struttura dell’impasto, della tipologia e della corretta temperatura dell’olio e dell’attrezzatura per friggere, per dare a tutti la possibilità di gustare anche a casa una pizza fritta di qualità, gustosa e croccante come quelle realizzate da un vero Maestro Pizzaiolo.

Vi aspettiamo il 25 maggio alle ore 11 (Sala Biblioteca 2) al complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli.