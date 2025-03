Libri d’artista, alla Nami Gallery si presenta “Memini” del fotografo Cesare Accetta

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

In occasione del Finissage di Scansìa d’arte, mostra sui libri d’artista fino al 26 marzo alla NAMI Gallery di Napoli, sarà presentato il libro d’artista Memini di Cesare Accetta.

Il progetto fotografico di Cesare Accetta è un libro d’artista in cui confluiscono riflessioni, ricordi e molteplici quesiti: “La torre e l’uliveto – dice Accetta – sono i luoghi; una figura femminile; il mare distante, ma non tanto; qualcuno che attraversa il campo e lascia una traccia. Il tema è il tempo, ma in quale accezione? Passato, presente o in divenire? Il tema è il tempo, ma ci si chiede in quale accezione: del già vissuto, o dell’azione nel suo farsi, ossia nell’istante stesso della “registrazione”? Certo il titolo – Memini – suggerisce l’idea del ricordo, e nell’interpretazione corrente il ricordare è legato al tempo lontano. Ma quanto temporalmente deve essere distante un’azione perché possa essere detta “lontana”, se l’azione nel suo stesso compiersi è già uscita dal presente? E chi può misurare il tempo che passa dalla contestualità dell’essere al ricordo?”.

L’opera sarà introdotta dall’amico artista Antonello Scotti, anch’egli in mostra con le opere degli otto artisti che hanno inaugurato la mostra il 26 febbraio, tra cui Aniello Barone, Ludovica Bastianini, Paolo Covino, Eleonora Cumer, Jessica Ferro, Ilaria Feoli, Pietro Finelli e Dino Izzo.

Per il finissage, le opere dei nove artisti, che spaziano tra quaderni d’artista, cartelle d’autore, libri sculture, pezzi unici e cataloghi indipendenti, andranno, come scriveva metaforicamente Leopardi “a dormire nella scansìa” quel mobile a più ripiani destinato a contenere libri o altri oggetti “ che, in occasione del vernissage, era stata lasciata volutamente vuota. Un’occasione imperdibile per immergersi e scoprire gli universi interiori di dieci voci autoriali provenienti da tutta Italia. Una medium espressivo, quello del libro d’artista, che rappresenta una delle forme più emblematiche con cui l’ artista si confronta, sia per la sua potenziale duttilità, sia perchè si misura con la possibilità di andare oltre i propri confini. È ciò che accade nelle visioni cinematografiche dal gusto noir della cartella L’azzurro del cielo di Pietro Finelli, NAMI edizioni, in cui figure delicate e malinconiche si alternano a forme astratte e parole tratteggiate a pastello, catturando singoli fotogrammi. Anche ne Il libro dei Titoli di Dino Izzo, l’artista racchiude in un unico esemplare, una miriade di messaggi di leggerezza calviniana, un’operazione coraggiosa che lavora sul segno per arrivare ad un concetto, espresso poi in un titolo.

L’oggetto libro, infatti, pur essendo tradizionalmente legato alla trasmissione della conoscenza e della lettura, con l’artista si trasforma, plasmandosi in un’opera – espressione di un mondo personale alla ricerca di un’emotività universale. Ludovica Bastianini incarna, forse, questo spirito universale con La crudeltà della grazia, un lavoro poetico sulle memorie e sui sentimenti femminili nel tempo, reso attraverso l’utilizzo di vecchi tessuti e centrini combinati con antiche foto trafitte da aghi da cucito. In tutti i lavori in mostra emerge questo amore per il dettaglio, per un tipo di arte che ancora vuole essere espressione di un vissuto, che parte come singolo per poi moltiplicarsi nel contenuto.