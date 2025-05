Libri, domani Monica Maggioni presenta “The Presidents” al Salone di Torino

Roma, 16 mag. (askanews) – Monica Maggioni presenta al Salone del Libro di Torino “The Presidents”, edito da Rai Libri, disponibile nelle librerie e negli store digitali. Domani, sabato 17 maggio, ore 11.20 presso Spazio Rai/Rai Libri, Padiglione Oval, modera Gianni Riotta.

Un’indagine lucida e penetrante sulle dinamiche di potere, palesi e occulte, che muovono gli Stati Uniti: i grandi protagonisti, le scelte, le conseguenze. “The Presidents” (pagine 253, prezzo euro 20,00), il nuovo saggio di Monica Maggioni, edito da Rai Libri, si addentra nei meccanismi profondi della presidenza americana di Donald Trump, offrendo una chiave di lettura inedita. Chi è davvero Donald Trump? Qual è la visione che muove le sue scelte politiche? E soprattutto: chi sono i protagonisti nell’ombra che ne orientano le decisioni? Nei primi tre mesi del suo mandato, il mondo ha assistito a un’escalation di azioni destabilizzanti, capaci di mettere in crisi alleanze storiche e di intaccare gli equilibri dell’ordine internazionale. Dietro la maschera dell’eccesso mediatico e del linguaggio provocatorio, Maggioni svela l’architettura nascosta di un nuovo progetto politico. Attraverso un’analisi rigorosa dei discorsi, degli scritti e delle testimonianze di chi ha orbitato intorno alla Casa Bianca trumpiana, l’autrice traccia il profilo di un gruppo di potere trasversale, composto da capitali privati, tecnologia, controllo sociale e dominio della comunicazione: una vera e propria élite che ha ridefinito il concetto stesso di leadership democratica. “The Presidents” non è solo un titolo: è una definizione. Perché dietro il volto del presidente si cela un sistema che potrebbe determinare, e forse sta già determinando, anche il nostro futuro. Con questo libro Monica Maggioni ci consegna un’opera illuminante, che interroga il nostro tempo e invita a riflettere sul significato e sui rischi della concentrazione del potere nella società contemporanea.

Monica Maggioni è una giornalista, inviata speciale, scrittrice, documentarista, conduttrice. È Direttrice editoriale dell’Offerta Informativa Rai, è stata Presidente della Rai (2015-2018), Amministratore Delegato di Rai Com (2019 – 2020) e Direttrice del Tg1 (2021-2023). È stata corrispondente di guerra e ha seguito la politica statunitense. Ha ricoperto il ruolo di corrispondente da Baghdad e si è occupata di reportage sul Medioriente. Negli ultimi due decenni ha raccontato le principali aree critiche del pianeta: Iraq, Iran, Siria, Afghanistan, Israele e paesi africani. Nel 2010 e nel 2011 ha diretto due documentari proiettati alla Mostra del Cinema di Venezia, Ward 54 e Out of Tehran. Ha scritto Dentro la guerra (2005), La fine della verità (2006), Twitter e Jihad (2015), Terrore mediatico (2015), Spettri (2024). È docente di Storia dei conflitti contemporanei presso l’Università Cattolica di Milano.