Libri, due nuovi appuntamenti per “Incontri di Valore 

Due nuovi appuntamenti di grandi contenuti, due nuovi ospiti di prestigio e spessore. Rispettivamente gli Incontri n.7 e n.8 in programma, nella nuova edizione della kermesse fondata e diretta da Nicola Ruocco. Sempre presso la casa del celebre salotto letterario che è l’Hotel Habita79 in Pompei, lunedì 14 ospite alla kermesse il noto giornalista RAI, nonché direttore RAI Libri, Marco Frittella, col suo nuovo libro “L’Oro d’Italia”. Venerdì 18 invece sarà il turno dello scrittore, vincitore del Premio Bancarella 2022, Paolo Roversi, col nuovo intrigante e suggestivo thriller “Black Money”.

Nel suo “L’Oro d’Italia”, edito Rai Libri, Marco Frittella racconta – attraverso la voce di archeologi, manager, politici – le storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese. La rinascita del nostro patrimonio artistico-culturale, grazie anche al lavoro dei volontari, alla nuova autonomia dei musei, alle eccellenze delle scuole di restauro e dei nuclei delle forze dell’ordine a tutela e salvaguardia dei nostri tesori dell’arte. Si soffermerà anche sull’eccellente ripresa dello stesso Parco Archeologico di Pompei.

Con Roversi il genere narrativo chiaramente cambia. Il romanzo “Black money” edito SEM, ricostruisce la storia della più grande rapina mai avvenuta a livello mondiale, realmente accaduta nel 2013, che ha fruttato ai banditi ben 45 milioni di dollari dopo che sono riusciti ad hackerare i sistemi di sicurezza di più banche. A indagare sui sequestri viene incaricata l’agente speciale Gaia Virgili, a capo della squadra investigativa. Un’indagine mozzafiato, un thriller ricco di colpi di scena ambientato fra Parigi, Londra, Milano, Berlino e New York con un finale sorprendente e inaspettato.